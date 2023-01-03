شكرا لقرائتكم خبر عملية أمنية عراقية تقتل قياديا داعشيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق، أمس، مقتل قيادي من تنظيم داعش الإرهابي وإصابة آخر، في عملية نوعية شمال بغداد.

ووفق بيان لقيادة عمليات، فإنه «بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن القيادة، تمكنت قوة مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة، من قتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر»، كما «ضبطت معدات عسكرية وأسلحة وعتادا مختلف الأنواع، وذلك في بستان البومحسن بقضاء الطارمية، شمال العاصمة بغداد».

وأوضحت أن «عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له، وتتبع حركته منذ صباح اليوم»، مؤكدة «استمرار القوات الأمنية في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم».

وشهد قضاء الطارمية، أمس، انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بينهما ضابط.

وأواخر العام الماضي، صعدت المجاميع الإرهابية لتنظيم داعش من عملياتها ضد القوات الأمنية، وعدد من سكان القرى الحدودية في محافظتي ديالى وكركوك، مما أسفر عن وقوع أكثر من 18 قتيلا و20 جريحا.

وأشارت مصادر أخرى إلى عتقال متهم مطلوب في قضايا إرهابية بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه «وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب في منطقة (آذربان) بمحافظة كركوك».

وأضاف البيان، بأن المتهم «تمت إحالته أصوليا إلى الجهات المختصة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه».