شكرا لقرائتكم خبر سوريا ترفع أسعار البنزين للمرة الثانية في 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أمس، رفع سعر بيع لتر مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك، ليصل إلى 5750 ليرة سورية. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن الوزارة حددت في 13 ديسمبر الماضي سعر بيع لتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك بـ3000 ليرة سورية، وسعر بيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر، وسعر بيع بنزين أوكتان 95 بـ5300 ليرة سورية للتر. وكانت الحكومة السورية رفعت يوم 14 ديسمبر الماضي سعر البنزين أوكتان 95 بـ5300 ليرة سورية للتر، بعد أن كان 4000 ليرة للتر «. وكانت الحكومة السورية رفعت يوم 14 ديسمبر الماضي سعر البنزين أوكتان 95 بـ5300 ليرة سورية للتر، بعد أن كان 4000 ليرة للتر «.

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا ترفع أسعار البنزين للمرة الثانية في 3 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.