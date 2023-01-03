الجيش اللبناني يضبط 255 كجم من الحشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوة من الجيش اللبناني 255 كجم من حشيشة الكيف و400 ألف حبة كبتاجون، في سيارة في منطقة ضهر المجر في جرود عرسال شرق لبنان.

وأشار بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أنه تم ضبط المخدرات داخل سيارة من نوع الجيب جي أم سي، موضحا أنه تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة وأنه تم فتح تحيقيق في الواقعة.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.