الحوثي يعترف بتعذيب يمني حتى الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن، بتعذيب مواطن حتى الموت في أحد الأقسام الأمنية التابعة لها بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، أقصى شمال البلاد، بعد سبعة أيام من الكشف عن الجريمة التي قوبلت باستهجان شعبي واسع.

وبرر الناطق الرسمي لوزارة الداخلية في حكومة ميليشيات الحوثي، غير المعترف بها دوليا، عبدالخالق العجري، ما تعرض له المعتقل إبراهيم الثماني في إدارة أمن الطلح بمديرية سحار، محافظة صعدة، من ضرب وتعذيب حتى الموت، بأنه تصرف شخصي من عدة أفراد تابعين للأمن.

وكان ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لجثة شاب يدعى إبراهيم هشول الثماني، قضى تحت التعذيب الوحشي في سجن تابع للحوثيين في صعدة.

ووفقا للمصادر فإن ميليشيات الحوثي أعادت الشاب الثماني إلى أسرته بعد نحو 72 ساعة من اختطافه جثة متفحمة.

وكشف المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، عن حالة مأساوية مغيبة خلف القضبان، تعاني منها المعتقلة في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، المواطنة أسماء العميسي؛ جراء الانتهاكات المستمرة من قبل سجاني الميليشيات.

وقال في منشور على الفيس بوك، «إن حالة العميسي الصحية في غاية السوء، نتيجة إصابتها بالعديد من الأمراض، من بينها الذئبة الحمراء وأكياس المبايض، وأشار إلى أن المعتقلة التي تحتاج لتدخل علاجي طارئ لإزالة أكياس المبايض؛ تعاني من تدن في نسبة الدم جراء النزيف الدائم الذي يشكل خطرا داهما على حياتها.

ورغم وجود تقرير طبي ينصح بعرض العميسي، على مركز مختص بالنساء؛ يرفض سجانو الميليشيات الحوثية إخضاعها للعلاج، في صورة سوداوية تكشف سياسة التعذيب بالموت البطيء الذي تتعرض له منذ اعتقالها عام 2016، بحسب صبرة.

وأشار إلى أن أسماء العميسي تواجه معاناة متكررة مع نزيف الدم بشكل يؤدي إلى تعرضها لدوخة وإرهاق، حيث بدأت تطرأ عليها مؤشرات لاضطرابات في القلب جراء الإهمال المتعمد لحالتها الصحية الآخذة بالتدهور.

وتتعرض العيسى وعدد من المعتقلات في سجون الحوثيين، إلىى معاملة مهينة وقاسية، وإهمال صحي متعمد من قبل مشرفة السجن، المدعوة «أم الكرار المروني» التي هددتهن بالتصفية وإطلاقهن من داخل السجن جثثا هامدة.

إلى ذلك، أدانت رابطة أمهات المختطفين الإهمال الطبي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المختطفين في سجونها، وعبرت عن استنكارها للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق أبنائها، وحملت الرابطة ميليشيات الحوثي حياة المختطفين في سجنها المركزي بالعاصمة صنعاء.

ووثق مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، 3495 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عموم مديريات المحافظة خلال العام المنصرم 2022م.

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وزير الإعلام معمر الإرياني: ميليشيات الحوثي تصعد حملتها لاعتقال وملاحقة الإعلاميين والصحفيين في البلاد.

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انتهاكات الحوثي بالجوف في 2022:







17 عملية قتل مباشرة.



34 عملية قتل بالألغام.



72 إصابة.



30 اختطافا.



1300 عملية تهجير ونزوح.



45 ضررا نفسيا.



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