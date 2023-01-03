تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تكليف رئيس ديوان الراقبة المالية الاتحادي، رافل ياسين خضير، بإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.