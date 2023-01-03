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انت الان تتابع خبر المنتخب القطري يكشف عن تشكيلة خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443223-638083593581623034.jpg
خليجي 25
2023-01-03 | 17:12
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أعلن مدرب المنتخب القطري البرتغالي برونو ميجيل بينيرو، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للعنابي المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 كانون الثاني المقبل.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد