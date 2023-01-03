المنتخب القطري يكشف عن تشكيلة خليجي 25

أعلن مدرب المنتخب القطري البرتغالي برونو ميجيل بينيرو، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للعنابي المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 كانون الثاني المقبل.