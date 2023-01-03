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المنتخب القطري يكشف عن تشكيلة خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443223-638083593581623034.jpg
خليجي 25

2023-01-03 | 17:12

المنتخب القطري يكشف عن تشكيلة خليجي 25

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أعلن مدرب المنتخب القطري البرتغالي برونو ميجيل بينيرو، اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للعنابي المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 كانون الثاني المقبل.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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