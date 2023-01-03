توجيه تهمة محاولة القتل لأميركي هاجم عناصر شرطة بساطور في نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك أنّ أميركيًّا يبلغ 19 عامًا كان قد هاجم عناصر شرطة بساطور ليلة رأس السنة في مانهاتن، وُجّهت إليه تهمة «محاولة القتل».

وتريفور بيكفورد مُتّهم بمهاجمة ثلاثة عناصر من الشرطة خارج المنطقة الأمنيّة في تايمز سكوير حيث يتجمّع سكّان نيويورك بالآلاف ليلة رأس السنة.

كان بيكفورد قد ضرب عنصرَين على رأسهيما، من دون أن يتسبّب ذلك بتعريض حياتهما للخطر، قبل أن يَعمد شرطيّ ثالث إلى استخدم سلاح خدمته ويُصيبه في كتفه.

ويتحدّر الشاب من ويلز، المدينة الصغيرة في ولاية مين الشماليّة الشرقيّة، وفقًا لشرطة نيويورك التي لم تخض في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

واستنادًا إلى وسائل إعلام أميركيّة، أظهر الشابّ في الآونة الأخيرة علامات على التطرّف ويُشتبه في أنه أراد تنفيذ هجوم انتحاري.

ونقلت شبكة «سي أن أن» عن مصادر لم تُسمّها، أنّ الشابّ كانت بحوزته مذكّرات أعرب فيها عن رغبته بالالتحاق بصفوف «طالبان» في أفغانستان والموت شهيدًا.

من جهتها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّه كتب في هذه المذكّرات رسالة وداع لوالدته.

وكانت الشرطة الفدرالية قد استجوبته في منتصف كانون الأوّل بعد أن أبلغها أحد الأشخاص القريبين منه عن تصريحات متطرّفة أدلى بها وكانت تُراقب نشاطه على الإنترنت، حسبما أفادت شبكة «أن بي سي».

وأكّدت مسؤولة شرطة نيويورك كيشانت سيويل في مؤتمر صحافي الأحد أنّ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تشارك في التحقيق، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.