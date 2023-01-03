كلوب: الحديث مع حكام الدوري الانجليزي اشبه بالحديث مع فرن كهربائي

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي.إن سبورتس" أنه "لا جدوى من الشكوى من حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لأن الأمر أشبه بالحديث إلى فرن كهربائي".

واضاف ان "برنتفورد يوسع مدى تطبيق قواعد اللعبة بسبب الدفع والشد من القمصان خاصة في الكرات الثابتة، معربا عن اعتقاده أن الهدف الثالث لبرايان مبيومو كان يجب عدم احتسابه لوجود مخالفة".



وحين سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى حكام المباراة حول هذا الأمر قال كلوب: "نعم، لكن في الواقع يكون هذا بالضبط مثل حديثي للفرن الكهربائي الخاص بي. لن تحصل على أي رد فعل، إنه نفس الشيء دوما".

وأضاف: "قدموا لنا نصيحة قبل الموسم مفادها أن على اللاعبين توخي الحذر في هذه اللحظات لأن الحكام سيراقبون ذلك.. كما ترى في مثل هذه المباريات، فإن كل شيء يبدو مسموحا به إلى حد كبير".

وظل ليفربول سادسا في جدول الترتيب، متأخرا بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب والذي خاض مباراة أقل حتى الآن.

