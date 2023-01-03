انت الان تتابع خبر احتجاجا على اقتحام باحات الاقصى.. الاردن تستدعي السفير الاسرائيلي لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في بيان صادر عنها، إن السفير الإسرائيلي أبلغ السلطات الأردنية أنه "لا تغيير في الوضع الراهن في القدس"

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أدانت بأشد العبارات، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على "اقتحام" المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، "تحت حراسة وحماية القوات الإسرائيلية".



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية بـ"اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكد متحدث الخارجية الأردنية، أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".



وشدد على أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، "هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، مشيرًا إلى أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".

وحمل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل كامل المسؤولية عن "التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم"، مطالبًا :"إسرائيل بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى".

