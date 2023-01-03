انت الان تتابع خبر بعد غياب 6 أشهر.. تحديد موعد عودة سميث الى الارسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعانى الدولي سميث، من 6 أشهر محبطة، وهو يشاهد فريقه من الخطوط الجانبية، حيث صعد زملاؤه في آرسنال إلى صدارة البريميرليج.

لكن الآن، يعتقد سميث رو أن "مخاوف إصابته باتت وراءه، بعد عودته إلى التدريبات الكاملة قبل عيد الميلاد".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، يأمل سميث رو أن "يشارك لدقائق الأسبوع المقبل، عندما يقوم المدرب ميكيل أرتيتا بإجراء تغييرات شاملة على تشكيلته الأساسية للرحلة إلى أوكسفورد".

ولم يخض سميث رو أي مباراة كأساسي، منذ الهزيمة 2-0 في نيوكاسل في مايو/أيار الماضي، وخلال الموسم الحالي شارك في 4 مباريات كبديل بمجموع 46 دقيقة فقط.

وخضع صاحب الـ22 عامًا لعملية جراحية في سبتمبر/أيلول لعلاج مشكلة مستمرة في الفخذ، منعته من المشاركة الكاملة في التدريب قبل الموسم، وأنهت تلك العملية أي آمال في اقتحام تشكيلة منتخب إنجلترا بكأس العالم، بعد خوضه 3 مباريات دولية العام الماضي.



لكنه الآن مستعد لإعادة مسيرته إلى المسار الصحيح، وتوفره لم يكن ليأتي في وقت أفضل بالنسبة لأرتيتا، الذي يحرص على تقليل عبء العمل على فريقه الشاب.

وعودة سميث رو ستمنح أرتيتا الفرصة لإراحة صانع الألعاب مارتن أوديجارد، أو الجناحين حابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.

ومن المتوقع أن يخوض مباراة أوكسفورد أيضا، عدد من اللاعبين الآخرين أمثال روب هولدينج وتاكهيرو تومياسو ومحمد النني وسامبي لوكونجا ومات تيرنر وماركينيوس، لكن آرسنال مصمم على عدم التسرع في عودة سميث رو.

ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيبدأ مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أم سيأتي من مقاعد البدلاء، حيث يواصل الفريق الطبي مراقبة تقدمه.

