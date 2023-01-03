انت الان تتابع خبر بعد ظهورها بلا حجاب.. تحذير لاعبة شطرنج ايرانية من العودة لبلادها والان مع التفاصيل
المكالمات الهاتفية التي تلقتها الفتاة دفعت المنظمين لاتخاذ قرار بتأمينها بالتنسيق مع شرطة كازاخستان، مما ترتب عليه وجود أربعة حراس شخصيين خارج غرفتها الفندقية
وأضاف المصدر أن "أقارب خادم الشريعة ووالديها المقيمين في إيران تلقوا تهديدات".
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق على المسألة، فيما أكد المصدر أن خادم الشريعة وصلت إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء.
ولم ترد اللاعبة على طلب للتعليق من رويترز، وأفادت صحف، من بينها "لو فيجارو" و"الباييس"، الأسبوع الماضي، بأن "خادم الشريعة لن تعود إلى إيران وستنتقل للعيش في إسبانيا".
وتابع المصدر أن "المكالمات الهاتفية دفعت المنظمين لاتخاذ قرار بتأمينها بالتنسيق مع شرطة كازاخستان، مما ترتب عليه وجود أربعة حراس شخصيين خارج غرفتها الفندقية".
وتشهد إيران احتجاجات عارمة مناهضة للمؤسسة الدينية الحاكمة منذ منتصف سبتمبر/أيلول إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا)، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة"، في إشارة إلى عدم ارتدائها الحجاب.
وتلعب النساء فيها دورًا بارزًا، إذ يخلعن الحجاب، وفي بعض الحالات يحرقنه، بينما تشجع المحتجون بسبب ما يعتبرونه علامات على إظهار التأييد من رياضيين ورياضيات من إيران.