انت الان تتابع خبر العراق يسترد 4 مليارات من "سرقة القرن" و80 مليوناً من واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل الخليج 365، إن "أحد الوزراء منع هيئة النزاهة من أداء دورها، وهذا مخالف للقانون، إذ سيتم تحريك دعوى قضائية ضده، محملاً إياه مسؤولية هروب المتورطين بسرقة القرن".وأضاف، أن "الأموال التي استردت اليوم بلغت 4 مليارات دينار عراقي وهي جزء من مجموع بلغ أكثر من 17 ملياراً"، لافتاً إلى أنه "تم فتح حساب داخل فرع مصرف الرافدين في وزارة الدفاع؛ لاسترداد اموال القرن، ثم بعد ذلك ترسل إلى وزارة المالية".

وفي إطار إجابته على سؤال لمراسل السومرية، أوضح رئيس هيئة النزاهة، أنه "ما تزال في ذمة المتهم 13 مليار دينار وبعض الملايين، مؤكداً العمل على استردادها"، مردفاً: "أن محاكمة المتهم ستجري في 12 كانون الثاني الجاري"، لكنه رفض الكشف عن اسمه.



في سياق آخر، أشار حنون إلى أن "العراق سيسترد خلال اليومين المقبلين 80 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، مهربة منذ زمن النظام السابق".