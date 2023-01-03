انت الان تتابع خبر بسبب كورونا.. الصين ترد على الدول التي تفرض قيودا ضد مسافريها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي دوري في بكين قولها: "نعتقد أن قيود دخول بعض الدول التي تستهدف الصين فقط تفتقر إلى الأساس العلمي وأن بعض الإجراءات المفرطة غير مقبولة"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".واضافت : "نحن نعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من كوفيد والسيطرة عليه لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الصين تدابير مقابلة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل في المواقف المختلفة، دون تسمية أي دولة على حدة. وأضافت أن الصين مستعدة "لتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي والعمل معاً للقضاء على "كوفيد".

وحالياً، تطلب الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأخرى من المسافرين من الصين إظهار اختبار سلبي قبل السماح لهم بالدخول، وقالت تايوان إنها ستضع الحالات الإيجابية في الحجر الصحي. وتأتي إجراءات التشديد في الوقت الذي ألغت فيه الصين استراتيجيتها الصارمة "صفر كوفيد" بعد ما يقرب من 3 سنوات – والتي كانت تجعل من دخول الدولة الآسيوية أمراً صعباً للغاية لأنها تطلبت من جميع الوافدين عزلهم لعدة أيام في الفنادق أو المعسكرات.



وأثار سيلا من الحالات، إلى جانب نقص المعلومات من الحكومة الصينية حول عدد الأشخاص المرضى أو الذين يعانون من المرض، مخاوف بشأن احتمال ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وقالت إيطاليا إنها ستبدأ في اختبار جميع الوافدين من الصين بعد اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف الركاب في رحلتين أخيرتين إلى ميلانو. وأفادت إيطاليا لاحقاً، بأنها لم تجد أي جديد فيما يتعلق بطفرات "كوفيد-19" بين الوافدين من الصين الذين ثبتت إصابتهم.

