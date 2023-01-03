انت الان تتابع خبر بشرى سارة.. مجلس الوزراء يصوت على تثبيت هؤلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو مجلس النواب، عدي عواد، في سلسلة منشورات عبر صفحته على فيسبوك، تابعتها الخليج 365، إن "مجلس الوزراء صوت اليوم، على تثبيت العقود على الملاك الدائم في جميع الوزارات والدوائر المكتملة التدقيق والمصادق عليها من وزارة المالية".وأشار إلى "تصويت مجلس الوزراء على تثبيت عقود وزارة التعليم قبل 2-10-2019".

وأضاف عواد، أنه تم "التصويت على محاضري بغداد 2020". فيما بينت وزارة التربية في بيان، أنه "تم تحويل محاضري 2020 إلى عقود 315 بعد موافقة مجلس الوزراء على تضمينهم في موازنة 2023".