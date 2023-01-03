شكرا لقرائتكم خبر عن برناندو سيلفا يثير إستياء مسئولي السيتي لهذا السبب!.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي برناندو سيلفا أخذ يفكر بشكل جادي فى الرحيل عن صفوف السيتي فى الفترة المقبلة، لا سيما أن اللاعب سينتهي تعاقده مع الفريق السماوي فى صيف 2025 القادم، الشئ الذي يجعله يطمح لخوض مشروع جديد فى الفترة القادمة.

وأفادت التقارير أن اللاعب يريد الرحيل عن السيتي فى نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يثير إستياء مسئولي الفريق، خاصة أن اللاعب يعد أحد الأوراق الهامة التى يعتمد عليها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مما يجعل مسألة رحيل اللاعب صعبة فى الفترة المقبلة.



السيتي يرفض رحيل سيلفا عن الفريق

وأكدت بعض المصادر أن السيتي سيقوم برفض العروض المقدمة لرحيل سيلفا عن الفريق حال توافر عروض للاعب فى نهاية الموسم، حيث يستند مسئولي الفريق الإنجليزي أن عقد اللاعب ما زال ساريًا لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، مما يصعب من رحيل اللاعب فى الصيف المقبل.



سيلفا ينتظر عرضًا جديدًا من برشلونة

وفى سياق متصل، أشارت بعض المصادر أن سيلفا يراهن على إنتقاله إلى برشلونة فى الفترة المقبلة حال تجدد المفاوضات معه، خاصة أن اللاعب أبدي رغبة سابقة بالتواجد فى الفريق الكتالوني، مما قد يجعله يوافق على الإستغناء عن مستحقاته المتأخرة لدي السيتي من أجل الإنضمام للبلوجرانا.