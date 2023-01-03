شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي يثير القلق بشأن مستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بشأن موقفه من البقاء أو الرحيل بالفترة القادمة.

سيلفا يفتح الباب أمام رحيله عن السيتي

وتحدث النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن مستقبله مع السيتيزن خلال الفترة المقبلة.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية: "في يونيو القادم سنتحدث مرة أخرى مع النادي لنرى ما هو الأفضل. أركز على مشروع مانشستر سيتي".

وأضاف: "سينتهي عقدي عندما أبلغ من العمر 31 عامًا، هدفي في السنوات الأخيرة، إذا حدث شيء جيد في مكان آخر، فربما يكون الانتقال إلى مشروع جديد".

وكان قد ارتبط برناردو سيلفا، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى العديد من الأندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن اللاعب قرر البقاء، علمًا أن عقده ينتهي في 2025.