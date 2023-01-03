شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة نيوكاسل القادمة وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي صعب الليلة، حينما يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي الجانرز من مواصلة صدارة جدول ترتيب المسابقة، الشئ الذي قد يقربه خطوة إضافية فى الفوز باللقب الغائب.

فى حين يسعي نادي نيوكاسل فى مواصلة إنتصاراته وتقديم عروضه القوية من أجل الحفاظ على موقعه فى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، حتى يضمن له المشاركة فى بطولة دوري الأبطال الموسم المقبل، مما يزيد الخناق على أرسنال المتصدر فى الإنفراد بصدارة جدول الترتيب.



موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة نيوكاسل

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني مباراة نيوكاسل بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رمسدايل.

خط الدفاع: بن وايت – ساليبيا – ميجاليتش – زينتشينكو.

خط الوسط الدفاعي: تشاكا – بارتي.

خط الوسط الهجومي: مارتينيلي – أوديجارد – ساكا.

خط الهجوم: نيكيتياه.

الجدير بالذكر أن أرسنال يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، فى حين يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 34 نقطة.