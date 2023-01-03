العثور على جثث 28 رجلاً قتلى بالرصاص في بوركينا فاسو

03 يناير , 2023 بوركينا فاسو. أفاد ممثلو الادعاء العام أنه تم العثور على جثث 28 رجلاً قتلوا بالرصاص في بلدة نونا بشمال غرب بوركينا فاسو. وأضاف ممثلو الادعاء، في بيان، أن تحقيقاً بدأ في عمليات القتل التي تم اكتشافها يومي 30 و 31 من كانون الأول. ولم يذكر البيان تفاصيل عن الجناة المحتملين أو الدافع وراء الهجمات.

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