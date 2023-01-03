الصين تسجل 3 وفيات جديدة بكوفيد

03 يناير , 2023 مرضى كوفيد في مستشفى بشمال شرق الصين (أ ف ب). أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلثاء أن الصين سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من كانون الثاني، مقارنة مع وفاة واحدة في اليوم السابق. وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5253.

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