قطر تلزم القادمين من الصين بإبراز اختبار سلبي لـ«كورونا»

فحوص كورونا (أ ف ب).

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم الاثنين، أن قطر ستطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين اعتباراً من غدٍ الثلاثاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد - 19» في غضون 48 ساعة من المغادرة.

وأضافت الوكالة أن شرط الاختبار مفروض على جميع المسافرين بغض النظر عن موقفهم من التطعيم.