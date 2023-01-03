02 يناير , 2023
فحوص كورونا (أ ف ب).
ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم الاثنين، أن قطر ستطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين اعتباراً من غدٍ الثلاثاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد - 19» في غضون 48 ساعة من المغادرة.
وأضافت الوكالة أن شرط الاختبار مفروض على جميع المسافرين بغض النظر عن موقفهم من التطعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تلزم القادمين من الصين بإبراز اختبار سلبي لـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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