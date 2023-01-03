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سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو مع النصر السعودي

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2023-01-03 | 12:04

سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو مع النصر السعودي

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الخليج 365 –رياضة

طرح نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، تذاكر حضور حفل تقديم النجم البرتغالي ، الذي انضم إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد النصر أن تذاكر حضور الحدث المرتقب الذي ينتظره عشاق النادي السعودي داخل المملكة، أصبحت متاحة بسعر يبلغ 15 ريالاً.

وأشار النصر إلى أن دخل حفل تقديم رونالدو، سيتم تخصيصه لصالح مؤسسة إحسان الخيرية.


ومن المنتظر انطلاق حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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