انت الان تتابع خبر سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو مع النصر السعودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443200-638083419453263649.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-03 | 12:04
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الخليج 365 –رياضة
طرح نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، تذاكر حضور حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
طرح نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية، تذاكر حضور حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد النصر أن تذاكر حضور الحدث المرتقب الذي ينتظره عشاق النادي السعودي داخل المملكة، أصبحت متاحة بسعر يبلغ 15 ريالاً.
وأشار النصر إلى أن دخل حفل تقديم رونالدو، سيتم تخصيصه لصالح مؤسسة إحسان الخيرية.
ومن المنتظر انطلاق حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.
وأشار النصر إلى أن دخل حفل تقديم رونالدو، سيتم تخصيصه لصالح مؤسسة إحسان الخيرية.
ومن المنتظر انطلاق حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.
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