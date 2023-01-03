سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو مع النصر السعودي

وأكد النصر أن تذاكر حضور الحدث المرتقب الذي ينتظره عشاق النادي السعودي داخل المملكة، أصبحت متاحة بسعر يبلغ 15 ريالاً.

وأشار النصر إلى أن دخل حفل تقديم رونالدو، سيتم تخصيصه لصالح مؤسسة إحسان الخيرية.



ومن المنتظر انطلاق حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.