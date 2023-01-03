انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 29 شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 29 شاحنة مخالفة لشروط الاستيراد عند مداخل مدينة بغداد.



الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط 29 شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".

وأضافت أن" الشاحنات المخالفة محملة بحجر مرمر، وطباخات، وأثاث، وخشب، ومنظفات، ومواد غذائية متنوعة، وفول الصويا".

وتابعت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".