شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك، بحماية من القوات الإسرائيلية.

عاجل.. الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك

وبحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد جددت الوزارة موقف الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

كما حثت -وفق البيان- على احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد والكف عن اتخاذ خطوات تفاقم التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصباح اليوم الثلاثاء أقدم الوزير اليميني إيتمار بن غفير، على اقتحام مجمع المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة للقوات الإسرائيلية.

وظهر الوزير الإسرائيلي وهو يتجول في باحات الأقصى المبارك، قبل أن يعلن لاحقا خروجه من المسجد.