شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير التموين بإلزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، إن هناك تفاوت فى أسعار "الردة" مما يؤثر على أسعار الأعلاف، وبالتالي على المنتجات فى الأسواق، لافتا إلى أن هناك تفاوت أيضًا فى شراء محصول القمح من المزارعين والذى يتم استيراده من الخارج، مشددا على ضرورة دعم الفلاح المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية بـ 158 أداة رقابية.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحوفى: "طلب الإحاطة الذى تقدمت به يتعلق بسلعة الأرز بعد تحديد سعره من قبل مجلس الوزراء، ولكن هذه الأسعار لا وجود لها فى الأسواق"، مطالبا متابعة تفعيل قرارات مجلس الوزراء للوقوف على بيع السلع بالأسعار المعلنة وزيادة ضخ كميات كبيرة من الأرز لتوفير الاحتياجات الأساسية.

ومن جانبه، قال النائب عبد الله الرماح، إن الفلاح يعاني من التهميش، بداية من توريد سعر الأرز بـ6 آلاف جنيه ويتم بيعه بـ10 آلاف جنيه، متسائلا:" هو الفلاح اللى هيدعم الدولة ولا العكس؟"، مؤكدا أن هذا التفاوت فى الأسعار يتسبب فى عدم توريد المحصول أو خسارة الفلاح حال الالتزام بقرارات الوزارة، مطالبا دعم الفلاح أيضا فى سعر القمح.

وقال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن الرقابة على الأسواق من أبرز مطالب المواطنين فى الشارع، متابعا: "مدركين أن جزء من التحديات يتمثل فى التخفيف عن المواطن، التجار أيضا مواطنين، ومن ثم لابد أن يكون هناك دور رقابي بحكمة يشعر بها المواطن يؤدى إلى نتيجة، خاصة وأن معنى لجوء المواطن للنائب بشأن الأسعار هذا يعنى أن المواطن لديه عقيدة راسخة بأن الوزارة لا تقوم بدورها الرقابى، على الرغم أن هذا الدور لا يقع على الوزارة فحسب ولكن هذه هى الصورة المصدرة فى الشارع".