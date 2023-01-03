شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بالهدوء فى عرض أدواتهم الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالهدوء خلال عرضهم أدواتهم الرقابية الموجهة للدكتورعلى مصيلحى وزير التموين.

وقال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم: "أرجو الهدوء.. مالكم النهاردة فى حركة ونشاط زائد فى حاجة بعد الجلسة.. كل سنة وانتم طيبين.. سنة 2023 بدأت، الهدوء وممكن تقول كل ما عندك بهدوء انتم متعلمتوش منى الهدوء.. قول كل اللى انت عايزه بموضوعية وبهدوء.. لكن لما يزداد حماسك حتى تنظيم كلمتك هيضيع منك.. فنظم كلمتك بموضوعية وبهدوء خلال الوقت المحدد هتلاقيك قمت بالمطلوب".

يذكر أن الجلسة العامة اليوم، تشهد مواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية وعن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التموينيعن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، وعن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.