شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال فى تحدي صعب الليلة أمام نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي صعب الليلة، حينما يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي الجانرز من مواصلة صدارة جدول ترتيب المسابقة، الشئ الذي قد يقربه خطوة إضافية فى الفوز باللقب الغائب.

فى حين يسعي نادي نيوكاسل فى مواصلة إنتصاراته وتقديم عروضه القوية من أجل الحفاظ على موقعه فى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، حتى يضمن له المشاركة فى بطولة دوري الأبطال الموسم المقبل، مما يزيد الخناق على أرسنال المتصدر فى الإنفراد بصدارة جدول الترتيب.



أرتيتا يحذر لاعبيه من المنافس

وحرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا التشديد على لاعبيه بضرورة إنهاء اللقاء مبكرًا وخطف الثلاث النقاط، خاصة أن المنافس لن يكون سهلًا فى مباراة الليلة، كما أنه يمتلك الحلول الهجومية لوقف سلسلة إنتصارات الفريق مؤخرًا فى حالة عدم التركيز فى تفاصيل المباراة الصغيرة.



موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.