شكرا لقرائتكم خبر عن المصروفات الدراسية "صداع فى رأس قانون الأحوال الشخصية".. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دعاوى المصروفات الدراسية صداع مُزمن"، استعرض خلاله 6 بنود يجب مراعاتها بمشروع قانون الأحوال الشخصية تضع الحل بين "الأب" و"الأم" وتنزع فتيل النزاع، أبرزها إصدار وزير العدل قرارًا بإنهاء المنازعات قبل انتهاء الفصل الدراسى الأول، وذلك في الوقت الذى ما زال الحديث مستمرا حول ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذى يشكل فرصة للأسر المصرية لتجديد الدماء وردم فجوة غياب التسامح بين الأسر – إلى حد ما.

ويضعنا ملف "قانون الأسرة" أمام العديد من المقترحات والرغبات من كل الطرفين "الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل فريق من القضاة الإجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وإمكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة مهمة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ رمضان الماضى، وإليكم التفاصيل كاملة:

دعاوى المصروفات الدراسية "صداع مُزمن".. 6 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية تضع الحل بين الأب والأم وتنزع فتيل النزاع.. أبرزها إصدار وزير العدل قرارًا بإنهاء المنازعات قبل انتهاء الفصل الدراسى الأول



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