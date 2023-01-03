شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تحية إعزاز وتقدير لمبادرة "حياة كريمة" بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أنه بمناسبة مرور أربع سنوات على مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير من عام 2019، لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر والتحية لواحدة من أهم المبادرات فى تاريخ مصر الحديث، والتى كان لها أثر فعال للغاية فى مواجهة العوز والفقر فى الريف المصري، لافتا إلى أن نسب التنفيذ بالمجمعات الخدمية وصلت لـ 94٪ والمجمعات الزراعية 92٪ والمجمعات الصحية 90٪.

وقال الجندى، أن المبادرة نجحت فى تقديم مردود إيجابى للغاية وتقليل الفجوة الحضارية بين الريف والمدن، حيث وفرت خدمات تليق بالمواطنين، ووضعت الريف على خريطة البناء والتطوير، سواء من حيث البنية التحتية وتوصيل المياه والمرافق، وإعادة تأهيل المنازل أو من حيث العمل وتوفير فرص للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة أولت اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر ، حيث طورت المبادرة حياة المصريين في القري الأكثر احتياجا وغيرت نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، كما غطت مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.

تجدر الإشارة إلى مرور 4 سنوات على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة التي تغير وجه مصر، وتنهى مشكلات الملايين اليومية، والتي كانت في 2 يناير 2019، وكتب الرئيس الرئيس السيسي، حينا ذاك، عبر حسابه الرسمى بفيس بوك وتويتر ليعلن إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.