شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة فيديو تقرب دي يونج إلى اليونايتد فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة النجم الهولندي فرانك دي يونج،لاعب وسط برشلونة، فى الرحيل إلى اليونايتد، فعلى الرغم من رفض اللاعب الإنتقال إلى الشياطين الحمر فى الصيف الماضي، إلا أنه أصبح حريصًا على الرحيل للدوري الإنجليزي بالوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن دي يونج أجري إتصالًا عبر الفيديو مع المدرب الهولندي تين هاج لبحث إنتقاله إلى اليونايتد فى الفترة الحالية، الأمر الذي تلقاه المدرب بترحاب شديد حال رغبة الفريق الكتالوني فى بيعه، الشئ الذي يقرب وجهات النظر بين الطرفين فى الساعات القليلة المقبلة.



شرط وحيد يفصل اللاعب عن اليونايتد

وأكدت بعض المصادر أن الشرط الوحيد لإنتقال اللاعب إلى اليونايتد هو راتبه الضخم الذي يتقاضاه، حيث أن اللاعب يتقاضي ما يقارب من 8 مليون يورو فى الموسم الواحد، الشئ الذي قد يعوق إتمام الصفقة فى حالة إذا ما تجددت المفاوضات بين الطرفين.



موقف برشلونة من رحيل دي يونج

وفى سياق متصل أشارت بعض المصادر أن مسئولي نادي برشلونة قد لا يمانعون رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة حال تلقي عرضًا مناسب من أجل دي يونج، خاصة أن اللاعب يتقاضي راتبًا ضخمًا داخل صفوف البلوجرانا، فى الوقت الذي يري تشافي ضرورة إستمرار اللاعب كونه أحد العناصر المؤثرة بالفريق.