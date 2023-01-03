شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس من أندية الدوري الإنجليزي على ضم قائد اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تيك سبورت البريطانية أن أندية نيوكاسل وويست هام وأستون فيلا مهتمون بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي المخضرم هاري ماجواير، قائد نادي مانشستر يونايتد، حيث يسعي الثلاثي للظفر بخدمات اللاعب خلال هذا الشهر فى الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت التقارير أن نيوكاسل يعد الطرف الأقوي فى هذا الصراع بسبب قدرة الفريق المادية الكبيرة، الأمر الذي قد يساعد مسئولي الفريق فى حسم التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن اللاعب يمثل أحد الحلول القوية فى مشروع الفريق كونه أحد عناصر الخبرة.



موقف اليونايتد من رحيل ماجواير

وفى سياق متصل، يرفض مسئولي اليونايتد رحيل اللاعب بصورة نهائية عن الفريق فى الفترة الحالية، لا سيما أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق الرئيسية التى يعتمد عليها المدرب الهولندي تين هاج، إضافة إلى خطة الفريق الحالية والتى تقوم على إبرام تعاقدات جديدة وليس رحيل نجوم الفريق.



نيوكاسل يرفض الإستسلام فى الصفقة

وأفادت بعض المصادر الصحفية الآخري أن نادي نيوكاسل يرفض الإستسلام فى صفقة ماجواير، حيث أن الفريق يسعي فى الإستمرار بالمربع الذهبي وإثبات حضوره الأول فى دوري الأبطال الموسم المقبل، مما يجعل سعي الفريق وراء ضم العديد من عناصر الخبرة أمرًا ضروريًا.