شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فرانك يستمر فى إسقاط كبار الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المدرب الدنماركي توماس فرانك فى مواصلة نتائجه المفاجئة أمام كبار أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول أمس بنتجية 1/3،ليواصل برينتفورد فى تقديم عروضه المميزة هذا الموسم فى البيرميرليج.

وتمكن برينتفورد تحت قيادة فرانك من إسقاط أندية مانشستر يونايتد وإكتساحه برباعية نظيفة، فى حين تمكن فى إلحاق الضرر والهزيمة بحامل اللقب مانشستر سيتي بعد الفوز عليه بنتيجة 1/2، بجانب الفوز على كتيبة "الريدز" وصيف النسخة الماضية بنتيجة 1/3 أمس فى أمتع مباريات الجولة.

ولم يتوقف فرانك عند هذا فقد تمكن من خطف نقطة ثمينة أمام تشيلسي فى مواجهة الفريقين هذا الموسم، إضافة إلى عرقلة مسيرة توتنهام القوية هذا الموسم بالتعادل الإيجابي معه 2/2.



كلوب يعلق على خسارة ليفربول

وعلى الجانب الآخر، أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن إحباطه الشديد بسبب تعثر ليفربول أمس أمام مضايفه بيرنتفورد، خاصة أن الفريق كان قد سلك تلك إنتصارات وأستعاد الثقة مرة أخري فى آخر جوالتين، إلا أن الهزيمة عرقلة مسيرة "الريدز" نحو الدخول فى المربع الذهبي.



ترتيب ليفربول وبرينتفورد الحالي

وبهذه النتيجة استمر ليفربول فى المركز السادس برصيد 28 نقطة، فى حين أرتفع رصيد برينتفورد إلى النقطة 26،فى المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقفز الفريق أربعة مراكز كاملة بجدول الترتيب بعد أن كان فى المركز الحادي عشر.