انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوربي يدعو كوريا الشمالية لتخفيف التوتر ونزع السلاح النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان، "إن الاتحاد يدعو كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية تستحق الثقة، نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".وطالب الاتحاد الأوروبي في هذا البيان، الجانب الكوري الشمالي إلى وقف زيادة وتأجيج التوتر العسكري بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق، عن ضرورة تعزيز القوات النووية في البلاد، وإنتاج كميات ضخمة من الرؤوس الحربية النووية، وإنشاء منظومات جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على الهجوم المضاد الفوري، وتحقيق أنجاز عاجل لمشروع لأقمار التجسس الصناعية الاستطلاعية لصواريخ ونقلها إلى الفضاء.

