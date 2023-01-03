انت الان تتابع خبر تراجع أسعار النفط.. برنت لأقل من 85 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5 بالمئة و 6.7 بالمئة على التوالي.



وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من فبراير شباط ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضا بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.