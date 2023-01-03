شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش حساب ختامى موازنة هيئة الدواء والتأمين الصحى الشامل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية للسنة المالية 2021/2022، كما تناقش لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها الثانى، حساب ختامي موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2022.

كما تجتمع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

فى سياق متصل، تجتمع لجنة الشئون الإفريقية، لمناقشة خطة وزارة قطاع الأعمال العام في الشأن الإفريقي، وبحث آخر تطورات مبادرة جسور، والتعرف على مستجدات المشاريع الخاصة بشركة النصر العامة للمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بإنشاء طرق بدولة السودان.

كما تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن حرمان العاملين بشركة سولفاي اسكندرية لكربونات الصوديوم من العلاوات.