شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تبحث اليوم مشاكل الصرف الصحى بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة النجوم - بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، تراخي شركة السعداء في رفع مخلفات الرتش الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الشارع عن الشوارع الجانبية.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة الخاص بعدم استكمال الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية الأخصاص – مدينة منشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، عدم نهو المقايسة الخاصة بتوصيل خدمة الصرف الصحي لشارع فاطمة الزهراء بامتداد شارع القدس من شارع الشهيد أحمد، منشأة البكاري، الطوابق، فيصل، بمحافظة الجيزة، وعدم تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية كفر الرفاعي مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها اليوم ايضا مناقشة طلب بشأن عدم البدء في تنفيذ مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بعرب أبو ساعد- مركز الصف - محافظة الجيزة، وعدم تنفيذ المصارف القطعية المانعة لنزول المياه من ترعة كوم أمبو إلى الأراضي الزراعية القديمة بمركز الصف- محافظة الجيزة.

جدير بالذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعاتها الأخيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وكلف رئيس اللجنة، أمانة اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.