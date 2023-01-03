شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش اليوم تباطؤ إجراءات تقنين أراضى وضع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة، حيث تستهل الاجتماع بمناقشة طلب بشأن بشأن المغالاة في إيجارات أراضي أملاك الدولة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتقاعس الدولة عن تمليكها للمنتفعين دون مراعاة ما تكبدوه من جهد ومال في استصلاحها، والمطالبة بتقنين وضع الأراضي الزراعية بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية، وإيقاف وزارة الموارد المائية والري تحرير محاضر ضدهم.

وتبحث اللجنة المغالاة في أسعار تقنين أراضي الخريجين في منطقة بنجر السكر وتأخر إصدار عقود التمليك وتراخيص المباني السكنية وتمليك السكن الإداري بقرى بنجر السكر، وتوفير أراضي زراعية لشباب الخريجين الراغبين في العمل الزراعي بما يؤدى لخفض الفجوة الغذائية ومعدلات البطالة، والتأخر في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرية أبيس الخامسة- مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لبناء مدرسة تعليم فني فى ظل حاجة مديرية التعليم بالمحافظة لإنشائها.

وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها، مناقشة طلب بشأن تباطؤ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد للأراضي الصحراوية المستصلحة وارتفاع أسعار التقنين للفدان، المغالاة في أسعار تقنين الأراضي المخالفة لشروط التعاقد بمنطقة جنوب وغرب التحرير بمحافظة البحيرة، عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم 9 على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقري مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية، عدم إنشاء صرف زراعي بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والمغالاة في تكاليف حق الانتفاع الخاص بوزارة الموارد المائية والري مقابل إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بقرية كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية.