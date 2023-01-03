شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوة مفاجئة.. بريطانيا تتجه لتصنيف "الحرس الإيراني" منظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في خطوة مفاجئة، تتجه الحكومة البريطانية رسميا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

ونقلت صحيفة "تلجراف"، الإثنين، عن مصادر أن بريطانيا ستعلن عن القرار على خلفية اعتقال 7 أشخاص على صلة ببريطانيا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ولفت التقرير إلى أن الخطوة، سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، وتحظى بدعم من وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، وكذلك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أن الانتماء إليه أو حضور اجتماعاته أو رفع شعاره بالأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.

ويهدف التصنيف إلى مضاعفة الضغوط المفروضة على إيران وأذرعها على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب

وتأتي تلك الخطوة بعد قرابة 3 أعوام من تصنيف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 8 أبريل/نيسان 2019 الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، استنادا إلى المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

وبحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بواشنطن، فإن الحرس الثوري، يتلقى الأوامر من المرشد الإيراني فقط، كما أنه مستقل عن الجيش النظامي، وهو المحرك الأساسي للقمع وتصدير الإرهاب، وإدارة مشاريع الأسلحة النووية والصاروخية الإيرانية، والتحكم باقتصاد البلاد.