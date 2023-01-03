شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "رياضة النواب" تبحث دعم مراكز الشباب فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تستهلها بطلب بشأن دعم وتطوير نادي ملوي الرياضي، وكذلك بعض مراكز الشباب بملوي - محافظة المنيا، وأخر حول توسيع ملاعب مركز شباب قرية كفر عبدالخالق التابعة لمركز مغاغة - محافظة المنيا.

وتستكمل اللجنة مناقشة عدد من الطلبات بشأن الموافقة على دعم مراكز الشباب (بلهاسة - أولاد الشيخ - دهمور- شلقام - طمبو - ساقولا- صفانية- بني عامر) بمحافظة المنيا، وإعداد أماكن لياقة بدنية ودعم مالي بمراكز الشباب (مغاغة – العدوة - بني مزار) بمحافظة المنيا.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد عقدت جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شاهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وهذه التعديلات تأتي تلبية للطموحات والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة.

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعى يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.