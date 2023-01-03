شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن توفير منح دراسية لدعاة مصر بالخارج أمام "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام، بشأن توفير منح دراسية من مختلف الجامعات العالمية والحصول على منح من المنظمات الدولية لإتاحة الفرصة لدعاة مصر للدراسة في الخارج بالمجان.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى رد ممثلي وزارة التعاون الدولي على طلب الإحاطة المعروض، واتخاذ اللجنة ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

فى نفش السياق تجتمع لجنة الصناعة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

كما تجتمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كافة المصنعين على مستوى الجمهورية بحضور الجهات ذات الصلة.