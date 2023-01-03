شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان مخدرات في بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت البحرية الفرنسية، الاثنين، أنها قامت بضبط نصف طن من الهيروين و3.5 طن من راتنج القنب عندما قامت باعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب.

وقالت القيادة البحرية الفرنسية لمنطقة المحيط الهندي ومقرها أبوظبي في الإمارات إنه تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيان فإن المخدرات قد يكون جزء منها مخصصا للسوق الأوروبية.

وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار "قوّة الواجب المختلطة 150" (سي تي إف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين، بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.