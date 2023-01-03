شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: مصر حققت تقدما ملحوظا فى مؤشر البنية التحتية التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر البنية التحتية التكنولوجية من 0.06029 عام 2003 إلى 0.5579 عام 2022، مما انعكس على ترتيب مصر في سباق مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وهو ما توضحه البيانات عن ترتيب مصر على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، أيضًا تطور الثلاث مؤشرات القياسية على التقارير السابقة.

وأوضحت الدراسة أن مصر قد تقدمت 8 مراكز خلال العامين الماضيين، حيث كان ترتيب مصر 111 عالميًا بتقرير عام 2020، إلى الترتيب 103 في تقرير عام 2022. ويتضح من التقارير حصول مصر على أعلى تقييم في تاريخها عام 2008 محققة المركز 79 عالميًا، وذلك بفضل حصولها على تقييم مرتفع في مؤشر الموارد البشرية ومؤشر الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

وكشف التقارير أيضًا حدوث تقدم ملحوظ لمؤشر البنية التحتية خصوصًا منذ عام 2014 وذلك بفضل التوسع في مشروعات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات خلال الأعوام الماضية. كما حظي مؤشر الخدمات الإلكترونية بتطور ملحوظ منذ عام 2016، ومن المتوقع المزيد من التطور المدعوم بالتقدم الملحوظ للبنية التحتية التكنولوجية. وأخيرًا تبين هذه التقارير أن مؤشر الموارد البشرية يحظى بثبات نسبي طوال الفترة السابقة، وبصفة عامة فإن هذا المؤشر هو الأكثر ارتفاعًا بين المؤشرات المصرية، بما يشير إلى امتلاك مصر لرصيد جيد في هذا الجانب، وأن المزيد من تنميته سينعكس بالإيجاب على التقييم العام لمصر في هذا المجال.