ضربة صاروخية أوكرانية تقتل 63 جنديا روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 63 جنديًا روسيًا في غارة أوكرانية، على منشأة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث يتمركز أفراد عسكريون. وأطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ من نظام هيمارس للإطلاق، وأُسقط اثنان منها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وكانت الضربة، باستخدام سلاح دقيق قدمته الولايات المتحدة، أثبتت أهميته في تمكين القوات الأوكرانية من ضرب أهداف رئيسية، وألقت انتكاسة جديدة لروسيا التي تعرضت في الأشهر الأخيرة لهجوم مضاد أوكراني.

400 جندي

لم يؤكد الجيش الأوكراني الضربة بشكل مباشر، لكنه اعترف بها ضمنًا. وادعت مديرية الاتصالات الإستراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية، أن حوالي 400 جندي روسي تم حشدهم، قتلوا في مبنى مدرسة مهنية في ماكيفكا وأصيب حوالي 300 آخرون. ولا يمكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل. وقال البيان الروسي إن الضربة وقعت «في منطقة ماكيفكا» ولم يذكر المدرسة المهنية.

وفي غضون ذلك، نشرت روسيا عدة طائرات بدون طيار متفجرة، في هجوم ليلي آخر على أوكرانيا، حسبما قال مسؤولون، حيث أشار الكرملين إلى عدم التهاون في إستراتيجيته باستخدام القصف، لاستهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد وإضعاف المقاومة الأوكرانية لغزوها.

وكان هذا الوابل هو الأحدث في سلسلة من الهجمات، التي لا هوادة فيها في نهاية العام، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين عشية رأس السنة الجديدة.

طائرات بلا طيار

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 40 طائرة بدون طيار «توجهت إلى كييف» بين عشية وضحاها ، وتم تدميرها جميعًا، وفقًا لقوات الدفاع الجوي.

وقال كليتشكو إن 22 طائرة مسيرة دمرت فوق كييف، وثلاث في منطقة كييف النائية و 15 فوق المقاطعات المجاورة. وقال رئيس البلدية إن منشآت البنية التحتية للطاقة، تضررت نتيجة الهجوم، ووقع انفجار في أحد أحياء المدينة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك ناتجًا عن طائرات بدون طيار أو ذخائر أخرى. وأضاف كليتشكو أن رجلاً مصابًا يبلغ من العمر 19 عامًا تم نقله إلى المستشفى، كما أن انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ جارٍ في العاصمة.

وبين الحاكم أوليكسي كوليبا، أنه في منطقة كييف النائية، أصيب «جسم حيوي للبنية التحتية» ومبان سكنية.

حيث نفذت روسيا غارات جوية على إمدادات الطاقة والمياه الأوكرانية، أسبوعيًا تقريبًا منذ أكتوبر.

إرهاب الطاقة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بـ «إرهاب الطاقة»، حيث ترك القصف الجوي العديد من الأشخاص بدون حرارة، وسط درجات حرارة متجمدة.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن موسكو «تستخدم الشتاء كسلاح»، في جهودها لإضعاف معنويات المقاومة الأوكرانية.

وتستخدم أوكرانيا أسلحة متطورة قدمها الغرب، للمساعدة في إسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية، وكذلك إرسال نيران المدفعية إلى المناطق، التي تسيطر عليها روسيا في البلاد.

ولقد انحرف غزو موسكو الشامل في 24 فبراير، مما ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تكافح فيه قواته البرية للثبات والتقدم. وقال في خطابه بمناسبة العام الجديد للأمة إن عام 2022 كان «عام القرارات الصعبة والضرورية». فيما يصر بوتين على أنه ليس أمامه خيار، سوى إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأنها تهدد أمن روسيا - وهو تأكيد أدانه الغرب، الذي قال إن موسكو تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحرب. كما أصابت طائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف مدفعية، أطلقتها القوات الروسية مناطق في أنحاء أوكرانيا.

تطورات أخرى:

قال حاكم أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، في تليجرام، إن خمسة أشخاص أصيبوا في قصف صباح على منطقة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة خيرسون الجنوبية.

وقال المسؤول إن القوات الروسية هاجمت مدينة بريسلاف، وأطلقت النار على سوق محلي من دبابة على الأرجح.

ذكر الحاكم فيتالي كيم أن سبع طائرات مسيرة، أسقطت فوق منطقة ميكولايف الجنوبية، كما أسقطت ثلاث طائرات أخرى في منطقة دنيبروبتروفسك الجنوبية الشرقية. وفي منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير صاروخ أيضًا، وفقًا لـ Reznichenko.

وقال إن استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة. أفادت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، بإسقاط 39 طائرة مسيرة إيرانية الصنع متفجرة، بالإضافة إلى طائرتين روسيتين من طراز أورلان وصاروخ X-59. في روسيا، ضربت طائرة أوكرانية بدون طيار، منشأة للطاقة في منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، حسبما أفاد حاكم بريانسك الإقليمي ألكسندر بوغوماز، وقال إن قرية تركت بدون كهرباء نتيجة لذلك.