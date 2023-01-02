تحذيرات الإخلاء وسط فيضانات كاليفورنيا

وبعد مرور العاصفة حدثت فيضانات كبيرة في المناطق الزراعية على بعد حوالي 20 ميلاً (32 كيلومترًا) جنوب ساكرامنتو، حيث تضخمت الأنهار خارج ضفافها وأغرقت عشرات السيارات على طول طريق الولاية 99، وأنقذت طواقم الطوارئ سائقي السيارات وظل الطريق السريع مغلقًا.
وقال دان كويجل، نائب رئيس الإطفاء لعمليات إدارة الإطفاء في منطقة خدمة المجتمع في كوسومنيس، لصحيفة ساكرامنتو بي، إن أطقم الإطفاء عثرت يوم الأحد على شخص واحد ميتًا داخل مركبة مغمورة بالقرب من الطريق 99.
وأصدرت سلطات مقاطعة ساكرامنتو أمر إخلاء في وقت متأخر لسكان منطقة بوينت بليزانت المنخفضة بالقرب من الطريق السريع 5، مشيرة إلى حدوث فيضانات وشيكة وخطيرة، وطُلب من سكان المجتمعات المجاورة في جلانفيل تراكت وفرانكلين بوند الاستعداد للمغادرة قبل قطع المزيد من الطرق بسبب ارتفاع المياه، ويصبح الإخلاء مستحيلاً.
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