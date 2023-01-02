10 قتلى في عنف كشمير

وقاتلت مجموعات متمردة في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في الهيمالايا على مدى عقود من أجل الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من المنطقة المقسمة.
وينتشر نحو نصف مليون جندي هندي في كشمير بينما يشكل الهندوس أغلب سكان جامو، الجزء الجنوبي منها، الذي يسوده السلام نسبيا.
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