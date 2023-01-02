شكرا لقرائتكم خبر 400 عملية جراحية لنور السعودية تضيء عيون اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق والتشوهات بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، حيث كشف الفريق الطبي على 230 شخصا وأجرى 55 عملية جراحية متخصصة.وقدم المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأمراض الجلدية والأورام بمدينة المكلا خدمات طبية متكاملة في العيادات الجلدية استفاد منها 230 فردا، فيما استفاد 41 شخصا من الخدمات الطبية المقدمة في عيادة الأورام.
كانت هذه تفاصيل خبر 400 عملية جراحية لنور السعودية تضيء عيون اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.