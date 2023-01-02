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400 عملية جراحية لنور السعودية تضيء عيون اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 عملية جراحية لإضاءة عيون اليمنيين، في ختام برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، وكشف الفريق خلال الحملة على 5,450 حالة، ووزع 991 نظارة طبية.

واختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل والحروق والتشوهات بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، حيث كشف الفريق الطبي على 230 شخصا وأجرى 55 عملية جراحية متخصصة.

وقدم المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأمراض الجلدية والأورام بمدينة المكلا خدمات طبية متكاملة في العيادات الجلدية استفاد منها 230 فردا، فيما استفاد 41 شخصا من الخدمات الطبية المقدمة في عيادة الأورام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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