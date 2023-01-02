شكرا لقرائتكم خبر احتجاجات عمال النقل تصيب تونس بالشلل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعطلت حركة النقل العمومي في العاصمة تونس بصفة شبه كلية، بسبب احتجاجات عمال شركة نقل تونس، وتقطعت السبل بالآلاف من العمال والطلاب، الذين توجه بعضهم سيرا على الأقدام منذ ساعات الصباح الأولى إلى وجهاتهم.

وتزامن توقف حركة الحافلات وشبكة المترو مع فتح المدارس والجامعات أبوابها، أمس، بعد عطلة نصف السنة الدراسية، ما تسبب في زحام عدد من المحطات في انتظار استئناف حركة النقل العمومي.

وينفذ عمال شركة نقل تونس الحكومية وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة، بدعوة من نقابة النقل، بسبب تأخر صرف الأجور ومنح مالية لنهاية السنة الماضية.