احتجاجات عمال النقل تصيب تونس بالشلل

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وتزامن توقف حركة الحافلات وشبكة المترو مع فتح المدارس والجامعات أبوابها، أمس، بعد عطلة نصف السنة الدراسية، ما تسبب في زحام عدد من المحطات في انتظار استئناف حركة النقل العمومي.وينفذ عمال شركة نقل تونس الحكومية وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة، بدعوة من نقابة النقل، بسبب تأخر صرف الأجور ومنح مالية لنهاية السنة الماضية.
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