إجراءات مشددة في بغداد بسبب سليماني

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ونقلت وكالة «شفق» نيوز الإخبارية العراقية أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند مدخل مطار بغداد الدولي، بسبب إحياء ذكرى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. وأشار المصدر إلى أن الاستعدادات جارية حاليا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال المهندس وسليماني في قصف أمريكي قرب المطار، حيث تحل اليوم الذكرى الثالثة لمقتل الاثنين، بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي، في 3 يناير 2020.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مصدر أمني عراقي إن مدخل مطار بغداد الدولي شهد إجراءات أمنية مشددة، أمس.ونقلت وكالة «شفق» نيوز الإخبارية العراقية أن إجراءات أمنية مشددة اتخذت عند مدخل مطار بغداد الدولي، بسبب إحياء ذكرى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. وأشار المصدر إلى أن الاستعدادات جارية حاليا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال المهندس وسليماني في قصف أمريكي قرب المطار، حيث تحل اليوم الذكرى الثالثة لمقتل الاثنين، بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي، في 3 يناير 2020.

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