شكرا لقرائتكم خبر قرارات حوثية تحاكي إيران وطالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران العام الجديد بسلسلة قرارات إرهابية، وإجراءات لتضييق الحريات الشخصية بمناطق سيطرتها، تحاكي قرارات طالبان قندهار والملالي بإيران والتنظيمات والجماعات الإرهابية الأخرى، بدءا بأحكام الإعدام بحق 3 مختطفين، مرورا بمنع قاعات وصالات الأفراح والمناسبات في صنعاء، من إقامة أي احتفالية أو فعالية، إلا بتصريح مسبق من السلطات التابعة لها.

جاء ذلك، في تعميم موجه من مكتب وزارة الثقافة في حكومة الميليشيات لملاك ومديري صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، ونص على «عدم إقامة أي احتفالات لأي مناسبات إلا بتصريح من مكتب الثقافة بالأمانة».

وقال التعميم، «نود إبلاغكم الالتزام بالآتي: عدم قبول أي فرق فنية وأصحاب محلات الدي جي والمذيعين، والفرق المنظمة للاحتفالات والمهرجانات والبازارات، إلا بتصريح رسمي من مكتب الثقافة بأمانة العاصمة صنعاء».

وأضاف التعميم الحوثي «نأمل الالتزام بهذا، وفي حالة المخالفة سنحملكم كامل المسؤولية». وذيل التعميم بتوقيع القيادي الحوثي «عبدالله المعافا» الذي يشغل منصب مدير عام مكتب الثقافة بالأمانة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

واختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الناشط واليوتيوبر اليمني أحمد علاو، عقب أيام من اختطاف اليوتيوبر المومري والصباحي والناشط أحمد حجر، وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي اختطفت علاو من أحد شوارع العاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، عقب قيامه بكشف فساد وجرائم ميليشيات الحوثي، وإعلانه التضامن مع المختطفين الذين يقبعون في سجونها.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي، مخيما للنازحين غربي مدينة تعز، وقال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت بالرشاشات تجمعات للنازحين في وادي الحناية بمنطقة الكدحة غرب تعز. وأثار القصف الحوثي الرعب والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال، في حين لم تُسجل أي إصابات.

من جهة أخرى، أقدم مسلحون يتبعون ميليشيات الحوثي على قتل والدهم ضربا في محافظة عمران. وقال مصدر محلي إن المواطن علي عبدالله سرور قتل تحت التعذيب على يد أبنائه في قرية بني سرور، مديرية شهارة بمحافظة عمران، وتأتي هذه الجريمة التي هزت المجتمع اليمني بعد أن عاد المسلحون من الجبهات، ودخلوا في شجار مع والدهم قبل أن يقدموا على الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت.

ويرجع مراقبون أسباب قتل الأقارب إلى الدورات الثقافية الطائفية التي تقدمها الجماعة لمسلحيها، والتعبئة الطائفية المغلوطة التي يتم تلقينها خلال الدورات.

وكان تقرير حقوقي كشف مقتل وإصابة 161مواطنا يمنيا برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ مطلع 2021، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الجرائم ليست جنائية وانحرافات فردية، بل ظاهرة خطرة أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية والأفكار الإرهابية المتطرفة، التي تقوم على ترسيخ العنف والفكر الإجرامي، والتحريض على المجتمع.

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