إنزال جوي يصطاد داعشيا بارزا في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية «إنزال جوي» واعتقلت أحد خلايا تنظيم داعش في قرية بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي ، «إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت بعد منتصف الليل، عقب عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي وبمساندة من وحدات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحي العتال على أطراف مدينة الشحيل شرقي دير الزور».

ووفق المرصد، داهمت الوحدات منزلا لأحد عناصر التنظيم وقامت باعتقاله، وانسحبت باتجاه حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، مشيرا إلى أن العنصر المعتقل سبق وأن جرى القبض عليه سابقا ثم أطلق سراحة بكفالة ووساطة عشائرية، ويعد من أبرز عناصر تنظيم داعش في دير الزور، ولفت إلى أن عملية الإنزال لقوات التحالف هي الأولى في العام الجديد.

وأكدت مصادر سورية مقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر المحلية قولها «إن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات «قسد» الانفصالية، كانت تتحرك على الطريق الواصلة بين بلدتي تل السمن وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها».

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، فرضت طوقا أمنيا في المنطقة، وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين.