شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة: صفقة مشبوهة وكواليس مظلمة في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة أمس، أن 2023 سيكون عام الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

ووجه في كلمة أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول للعام الحالي في العاصمة طرابلس، الاتهام إلى مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أنهما خيبا آمال الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ولفت إلى أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري أصابا الشعب الليبي بخيبات أمل متتالية من خلال سعيهما إلى تقاسم السلطة، مضيفا «صالح والمشري منشغلان دائما في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة خلف كواليس مظلمة».

وأفاد الدبيبة بأن وزارة المالية ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية، مشيرا لتسوية مرتبات ما يزيد على 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022.

وأوضح أن مخصصات التنمية لعام 2022 ستغطي مشاريع مهمة، منها تنفيذ طرق تربط بين المدن الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وأكثر من 20 مستشفى في مدن عدة. ومن المنتظر أن يعقد مجلسا النواب والدولة جلسات رسمية للنظر في المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي، من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي، حيث طرح المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي مبادرة تقضي بعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والدولة يوم 11 يناير الحالي في مدينة غدامس جنوب غرب طرابلس، دون أن يتلقى حتى الآن أي رد من المجلسين أو من البعثة الأممية التي من المفترض أن يتم الاجتماع برعايتها.